Andretti zet grote F1-stap en opent onderkomen in Silverstone

Het team van Andretti heeft een nieuwe stap gezet in hun Formule 1-project. De Amerikanen willen nog altijd gaan deelnemen aan de koningsklasse van de autosport en om deze droom te verwezenlijken hebben ze nu een nieuwe faciliteit geopend in Silverstone.

Andretti Global wil samen met Cadillac de Formule 1 gaan betreden. Begin dit jaar wees de FOM hun plannen nog af, maar ze lieten de deur wel op een kier staan. Andretti blijft dan ook hard doorwerken en vandaag hebben ze bekend gemaakt dat ze een nieuwe faciliteit hebben geopend in Silverstone. Het gebouw van 48.000 vierkante meter is belangrijk voor het team. Volgens het team kunnen hier meer stappen worden gezet en zal er worden samengewerkt met de mensen op het hoofdkantoor in Indiana en het onderkomen in het Britse Banbury.

We are proud to announce the opening of a new facility at Silverstone Park, UK.



This new 48,000 square foot building is an important milestone for Andretti Global, as we embark on the next stage of our preparations to enter the FIA Formula One World Championship