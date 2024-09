Wat doet het weer in Singapore?

Het Formule 1-circus reist dit weekend af naar Singapore voor de achttiende Grand Prix van 2024. Zoals gebruikelijk zal het drukkend warm worden in het Zuidoost-Aziatische land, maar de regen kan ook zeker een rol gaan spelen!

Singapore, officieel de Republiek Singapore genoemd, is een stad- en eilandstaat in Zuidoost-Azië, met Singapore als hoofdeiland. In Singapore is het gedurende het hele jaar tropisch warm met een zeer hoge luchtvochtigheid en maxima veelal tussen de 30 en 34 graden. De zon is erg fel en haalt midden op de dag UV-index 13. In de nachten blijft het erg heet en komt de temperatuur doorgaans ook niet onder de 25 graden. Ook vinden er 's avonds vaak onweersbuien plaats door de fikse stapelwolken die er bijna dagelijks ontstaan.

Dit is ook het weerbeeld dat verwacht wordt op de vrijdag en zaterdag tijdens het Grand Prix-weekend in de stad- en eilandstaat. Met de zon stijgt de temperatuur naar zo'n 33 graden, maar in de middag is de kans op een onweersbui vrij groot. Hierdoor is er een grote kans dat de eerste en derde vrije training onder natte omstandigheden zullen plaatsvinden. In de avond worden er echter geen buien verwacht, waardoor de tweede training en de kwalificatie naar alle waarschijnlijk onder droge omstandigheden zullen plaatsvinden. Deze twee sessie worden lokale tijd 21:00 uur afgewerkt.

Waarschijnlijk droge race

Op de zondag worden er geen buiten verwacht, maar het zal wel extreem heet worden. De maximum temperatuur wordt 33 graden, terwijl het kwik tijdens de race - die om 20:00 uur lokale tijd van start zal gaan - naar alle waarschijnlijkheid naar 29 graden zal gaan zakken. Dit zal echter aanvoelen als 35 graden door de enorme luchtvochtigheid. De teams en coureurs zullen het dus zeker niet makkelijk gaan krijgen, maar kunnen de regenbanden hoogstwaarschijnlijk in de bandenwarmers laten zitten.