'Silverstone in beeld voor Formule E-race'

De Formule E begint steeds meer de aandacht te verleggen naar permanente circuits. De elektrische klasse rijdt voornamelijk op stratencircuits, maar er wordt steeds meer gekeken naar normale circuits. Ook het circuit van Silverstone zou nu in beeld zijn voor een zogenaamde E-Prix.

De Formule E racet nu nog op een circuit in de ExCel Arena in Londen, maar het is de verwachting dat ze op zoek gaan naar een nieuwe locatie in het Verenigd Koninkrijk. Het is niet mogelijk om uit te breiden in de Britse hoofdstad en volgens The Race kijkt de Formule E daarom naar andere mogelijkheden. Volgens The Race is de kans groot dat Silverstone in de toekomst de gastheer wordt van een Formule E-race.

Volgens het medium zijn de gesprekken tussen de Formule E en het circuit van Silverstone recent intensiever geworden. Er zou worden gesproken over een race in de maand april. De elektrische klasse zou ook hebben gedacht aan een race op het circuit van Brands Hatch, maar in de afgelopen maanden is de aandacht steeds meer naar Silverstone verschoven. De Formule E reed in het begin alleen maar op stratencircuits, maar dat lijkt langzamerhand te veranderen. In het huidige seizoen wordt er bijvoorbeeld al gereden op de circuits van Mexico-Stad, Misano, Shanghai en Portland.