'Plannen voor tweede Chinese F1-circuit liggen klaar'

Steeds meer steden, circuits en landen tonen vandaag de dag interesse in een plekje op de Formule 1-kalender. Regelmatig gaat het ook om luchtkastelen, maar in China zijn er nu weer ambitieuze plannen. Er zijn namelijk verregaande plannen om een tweede Grade 1-circuit te bouwen.

Om een Formule 1-race te mogen organiseren heeft een circuit een zogenaamde Grade 1-licentie nodig van de FIA. Dat betekent dus dat een circuit aan alle hoge eisen rondom bijvoorbeeld veiligheid moet voldoen. Het lijkt er op dat er binnenkort een tweede Grade 1-circuit in China zal worden gebouwd. Deze nieuwe baan moet dan verreizen in de miljoenenstad Guangzhou in de provincie Guangdong.

In China wordt al gereden op het circuit van Shanghai, maar ze willen nu dus een tweede baan gaan aanleggen. Het op Guangdong gefocuste medium GD Today meldt dat de provincie een Grade 1-circuit wil aanleggen en dat ze er een internationaal racepark willen bouwen. Volgens het medium komen deze plannen voor in het Guangdong Province Construction Project Plan van 2024. Er wordt nog niet gezegd dat ze dan ook azen op een plekje op de Formule 1-kalender. Maar circuits met deze licentie komen meestal wel in aanmerking voor het organiseren van een Grand Prix.