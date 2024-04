Hoe ver zou Red Bull zijn zonder budgetcapstraf?

Het team van Red Bull Racing is ook dit jaar weer oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is verder gegaan waar ze eind vorig jaar zijn gebleven. Vorig jaar werkte ze wel met de gevolgen van de budgetcapstraf en Paul Monaghan legt uit wat Red Bull daar nu nog van merkt.

Red Bull ontving in 2022 een flinke straf omdat ze in 2021 de budgetcap met een klein bedrag hadden overschreden. Dat betekende dus ook dat ze in 2023 werkten met de gevolgen van deze straf, maar toch beleefde Red Bull één van de dominantste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. Dit jaar zijn ze ook zeer sterk en men vraagt zich af of ze nog sterker waren geweest zonder budgetcapstraf.

Chief Engineer Paul Monaghan weet daar wel het antwoord op. De Brit is één van de belangrijkste mensen binnen Red Bull Racing en in Japan legt hij aan de internationale media uit waar het team zou staan zonder straf: "We zouden dan verder zijn qua ontwikkeling. Of het tot een verbetering van de rondetijden zou leiden is pure speculatie. Je zou denken van wel, omdat er veel slimme mensen bij het team werken. Tijd en geld zullen altijd onze vijanden zijn als het daarover gaat. Maar de relatieve snelheid van de auto is wat telt en de rondetijden zijn onze referentiepunten."