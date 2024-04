"Trotse Horner jubelt: "Fantastische start van het weekend!"

Het team van Red Bull Racing kende een zeer positieve zaterdag in Japan. Op het circuit van Suzuka pakte Max Verstappen de pole position en claimde Sergio Perez de tweede plek. Teambaas Christian Horner was daar vanzelfsprekend heel erg tevreden mee.

Het werd al snel duidelijk dat Red Bull weer oppermachtig was. De Oostenrijkse renstal werd twee weken geleden nog verslagen in Australië, maar nu lijken ze de troon weer terug te hebben veroverd. Weinig coureurs kwamen vandaag in de buurt van Verstappen en Perez. De twee Red Bull-mannen vochten een onderling duel uit, dat net aan in het voordeel van Verstappen werd beslist.

Red Bull-teambaas Christian Horner was in zijn sas met het resultaat. De Brit was complimenteus en in gesprek met Viaplay loofde hij ook de sterke prestaties van Perez: "Ja, het zat hier echt dicht bij elkaar. Het is echt fantastisch om hier de eerste startrij te mogen bezetten. Het was daarnaast ook de beste kwalificatie van Checo ooit hier. We zijn er erg blij mee dat we beide auto's op de eerste startrij hebben staan. Het was ook een zeer goede ronde van Max. In de race zal het allemaal wel wat dichter bij elkaar zitten, maar dit was een fantastische start van het weekend."