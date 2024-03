Voormalig Mercedes-sponsor veroordeeld tot gevangenisstraf

Een voormalig grote sponsor van het team van Mercedes is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een flinke gevangenisstraf. De Duitse renstal kondigde enkele jaren geleden een grote deal aan met FTX, maar na opvallende problemen met dat bedrijf verscheurde ze de contracten. CEO Sam Bankman-Fried moet nu lange tijd naar de gevangenis.

In 2021 kondigde Mercedes een grote deal aan met cyrptobedrijf FTX. De logo's van het bedrijf waren te zien op de wagens, de teamkleding en de overalls van de coureurs. Ook waren er speciale acties van het team en van FTX, maar toen eind 2022 bekend werd dat het bedrijf failliet ging en dat CEO Sam Bankman-Fried was vertrokken, verscheurde Mercedes snel de contracten.

Terwijl Mercedes de stickers van FTX van de auto's verwijderden, werd duidelijk dat het geen zuivere koffie was. Bankman-Fried werd veroordeeld voor fraude en samenzwering op geld wit te wassen. Het werd zelfs omschreven als één van de grootste financiële fraudes uit de geschiedenis. Daarnaast werd duidelijk dat ook Mercedes en alle andere sportteams die met FTX samenwerkten, ook werden aangeklaagd. Of ze daadwerkelijk worden bestraft, is niet bekend. De rechtbank in Manhattan heeft deze week Bankman-Fried wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar.