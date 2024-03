Hill steunt Alonso: "Dit hoort gewoon bij de sport"

Fernando Alonso ontving na afloop van de Australische Grand Prix een veelbesproken tijdstraf. De Spanjaard kreeg deze straf voor het incident met George Russell. Damon Hill steunt Alonso en hij vindt dat deze straf helemaal nergens opslaat. Hill wijst ook naar Russell.

Alonso en Russell vochten afgelopen weekend een sterk duel uit in de slotfase van de Australische Grand Prix. In de slotronde ging het helemaal mis. Alonso remde eerder voor een bocht dan gebruikelijk en Russell zag dit helemaal niet aankomen. De Brit knalde vol de muur in en hij sloeg net niet over de kop. De stewards stelden dat Alonso mogelijk gevaarlijk rijgedrag had laten zien en ze gaven hem een fikse tijdstraf van twintig seconden.

Gevaarlijk

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill vindt dit nergens opslaan. De Brit is kritisch als hij in de F1 Nation Podcast het moment bespreekt: "Ik denk dat dit gewoon onderdeel is van de sport. Je moet altijd op je hoede zijn voor wat de andere coureurs doen. Ik heb het idee dat de FIA wil tegenhouden dat ze iets onverwachts doen. Dat is niet echt racen. We betreden nu een moeilijk gebied. Wat is racen en wat zijn gevaarlijke acties? De FIA moet voorkomen dat mensen potentieel gevaarlijke dingen doen, maar wat is gevaarlijk? Autoracen is gevaarlijk."

Russell

Hill vindt dan ook dat zijn landgenoot George Russell ook naar zichzelf moet kijken. De Mercedes-coureur maakte immers geen contact met Alonso op het moment dat hij crashte. Hill is er nogal duidelijk over: "George werd verrast. Zoals ik het zag leek het erop dat hij verrast was dat hij zo snel in de buurt van Fernando kon komen. Of hij was zo dichtbij, want hij was hard aan het pushen, dat hij te dicht achter de auto zat. Daardoor kreeg hij onderstuur."