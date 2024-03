Honda zet grote stap ter voorbereiding op 2026

Honda is hard bezig met de voorbereidingen op hun nieuwe samenwerking met Aston Martin. Vanaf 2026 gaan de Japanners krachtbronnen leveren aan het team van Lawrence Stroll. Ter voorbereiding op deze nieuwe samenwerking heeft Honda nu een zusteronderneming geopend in het Verenigd Koninkrijk.

Honda stapte eind 2021 officieel uit de Formule 1. Ze leverden tot dat jaar krachtbronnen aan de teams van Red Bull. Momenteel rijden Red Bull Racing en Visa Cash App RB nog met motoren die door Honda worden gebouwd, maar ze gebruiken wel een andere naam. In 2026 keert de naam Honda echt terug op de grid, maar dan dus als motorpartner van het ambitieuze Aston Martin.

Om beter voorbereid te zijn op deze nieuwe samenwerking, heeft de Honda Racing Corporation nu een zusteronderneming in het Verenigd Koninkrijk opgezet. Vandaag laten de Japanners weten dat ze de Honda Racing Corporation UK (HRC UK) hebben opgezet. In een persbericht laat Honda vandaag weten dat dit nieuwe zusterbedrijf vooral is opgezet om onderhouds- en voorbereidingswerk uit te voeren voor en na de races. Daarnaast zal het ook een rol gaan spelen bij de werkzaamheden van HRC in Europa. Het kan vooral worden gezien als een nieuwe stap richting de comeback in 2026.