Britse politicus hekelt 'arrogante' Domenicali

De Formule 1-kalender rijdt dit jaar meer races dan ooit. Een aantal van deze races wordt verreden in discutabele landen zoals Saoedi-Arabië. De Britse politiek wilde hierover praten met Stefano Domenicali, maar het kwam nooit tot een gesprek. Dat leidt tot felle verwijten aan het adres van Domenicali.

De Formule 1 wordt door critici beschuldigd van sportwashing. Hierbij wordt vooral gewezen naar de Saoedische Grand Prix dat land scoort immers niet zo goed op het gebied van mensenrechten. Formule 1 CEO Stefano Domenicali ontvangt nu flinke kritiek vanuit het Britse House of Lords. Politicus Paul Scriven wilde in gesprek gaan met Domenicali over sportwashing, maar de Italiaan reageerde niet.

Scriven haalde tijdens een debat hard uit naar Domenicali en de Formule 1. Hij stelt dat het arrogant en onprofessioneel is dat Domenicali niet hem in gesprek wilde gaan: "Zijn leiderschap schaadt de reputatie van de sport. Hij weigert in gesprek te gaan over de problemen met de mensenrechten en de Formule 1. Hij denkt dat hij 574 miljoen pond kan bijschrijven, zodat Bahrein tot en met 2036 bij de Formule 1 betrokken blijft, zonder dat daarbij de interne problemen op het gebied van mensenrechten een rol spelen. Hij helpt met het onder het tapijt schuiven van de problemen en hij maakt zichzelf en de organisatie rijker."