Domenicali hint op roulatiesysteem voor Europese races

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is al druk bezig met de toekomst van de sport. De Italiaan is vooral hard bezig met met de kalender en hij kijkt serieus naar het rouleren van races in 2026. Dit kan dus ook gaan gelden voor de Nederlandse en Belgische Grand Prix.

In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe races bijgekomen in de Formule 1. De sport trok onder meer naar Miami, Saoedi-Arabië, Qatar en Las Vegas. In de toekomst komt ook Madrid daar nog bij en vanuit meerdere delen van de wereld is er interesse in het organiseren van een race. In het recente verleden toonden onder meer Zuid-Korea, Zuid-Afrika en de Japanse stad Osaka interesse.

Madrid

Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali kan er veel gaan gebeuren in 2026. De Italiaan wijst naar de Europese races en stelt dat er veel kan gebeuren. Bij Motorsport.com legt hij dat uit: "Ik denk dat Madrid iets heel belangrijks heeft laten zien, namelijk dat er nog steeds veel aandacht is in de Formule 1, ook vanaf het oude continent. Iedereen dacht dat we Europa moesten verlaten omdat er geen interesse meer is, maar we hebben het tegenovergestelde laten zien."

Rouleren

Domenicali gaat ook in op de verhalen over een mogelijk roulatiesysteem. Hierbij kunnen races elkaar om het jaar gaan afwisselen, dit gaat mogelijk ook gelden voor de Nederlandse en de Belgische Grand Prix. Domenicali doet geheimzinnig over het roulatiesysteem: "Ik denk dat je in 2026 iets interessants gaat zien. We voeren momenteel gesprekken met promotors in Europa om iets te doen dat we snel hopen te onthullen."