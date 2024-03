Sainz enorm trots: "Dit jaar is een achtbaan!"

Twee weken na zijn operatie vanwege een blindedarmontsteking, kwam Carlos Sainz als winnaar over de streep in Australië. De Spanjaard profiteerde van de uitvalbeurt van Max Verstappen en daarna maakte hij geen fout meer. Sainz was dolgelukkig met zijn zege.

Sainz startte de Grand Prix op de tweede plaats, maar bij de start kon hij Verstappen niet aanvallen. De Spanjaard bleef geduldig en hij bleef de druk opvoeren bij Verstappen. Toen de regerend wereldkampioen een klein momentje had greep Sainz zijn kans en duwde hij zijn Ferrari erlangs. Hij kon daarna makkelijk wegrijden bij de rest van het veld, omdat Verstappen was uitgevallen met remproblemen.

Geweldig

Sainz kon vroeg juichen omdat George Russell was gecrasht in de laatste ronde. Na afloop knuffelde Sainz zijn teamgenoten en sprak hij met een grote glimlach met interviewer van dienst Günther Steiner: "Het was een geweldige race. Het voelde heel erg goed aan op de baan. Ik ben een beetje stijf en fysiek gezien was het niet de makkelijkste race, maar gelukkig kon ik mijn pace en mijn banden managen. Daarom was het niet de zwaarste race ooit. Ik ben heel trots op het team en ik ben blij met het 1-2tje met Charles. Het laat zien dat hard werken zich uitbetaald en dat het leven soms gek kan lopen."

Blindedarm

De zege volgt iets meer dan twee weken nadat Sainz een spoedoperatie moest ondergaan aan een blindedarmontsteking. Tegenover Steiner grapt hij daar eerst nog even over: "Ik raad alle coureurs aan om hun blindedarm te verwijderen in de winter!" Daarna gaat hij er serieus op in: "Dit is jaar is een soort achtbaan, ik scoorde een podiumplek in Bahrein, toen speelde de blindedarm, toen keerde ik terug en nu heb ik gewonnen. Ik heb ervan genoten en ik ben enorm blij!"