'Melbourne mogelijk weer seizoensopener in 2025'

Dit weekend wordt in Melbourne de Australische Grand Prix verreden. De race was jarenlang de seizoensopener, maar dit seizoen is het slechts de derde race. Het lijkt er echter op dat het seizoen aankomend jaar weer wordt afgetrapt op het circuit van Albert Park.

Het huidige Formule 1-seizoen begon op een redelijk bijzondere manier. In Bahrein en Saoedi-Arabië werd er geracet op zaterdag, omdat beide races voor de start van de Ramadan moesten worden afgewerkt. Hierdoor begon het seizoen op een ongebruikelijke manier en op een vrij vroeg moment in het jaar. In Australië wordt er wel weer op zondag gereden, al valt deze race op een lastig en vroeg tijdstip voor de Europese fans.

Jarenlang werd het seizoen afgetrapt op het sfeervolle circuit van Albert Park middenin Melbourne. Volgens De Telegraaf is de Australische Grand Prix in 2025 waarschijnlijk weer de seizoensopener. Aangezien de ramadan volgend jaar al eind februari begint, is het de verwachting dat het seizoen daardoor weer wordt afgetrapt in Melbourne. Eén of twee weken daarvoor wordt er volgens de krant getest op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Australische Grand Prix beschikt over een langlopend contract met de Formule 1 dat pas in 2025 afloopt.