Een van de mooiste motorploffen komt op de naam van voormalig F1-coureur Giancarlo Fisichella. In zijn gele Jordan knalde zijn krachtbron op Kemmel Straight op de baan van Spa-Francorchamps helemaal uit elkaar. Het zorgde voor veel rook en vlammen.

Some oldschool blow up from the engine.



It's the 2002 Belgium Grand Prix, when Fisico's has a small problem in his Jordan EJ12. The Honda V10 decided to blow up. #F1 #RetroF1 #BelgiumGP pic.twitter.com/7n8jnRmumB