Leclerc zag Hamilton-transfer ook niet aankomen

Charles Leclerc is vanaf volgend jaar de teamgenoot van Lewis Hamilton bij Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen komt over van Mercedes en deze transfer zorgde voor veel verbazing. Ook Leclerc geeft toe dat hij nooit had verwacht dat dit zou gaan gebeuren.

Hamilton maakte in de winter bekend dat hij vanaf 2025 voor het team van Ferrari gaat rijden. Na elf jaar verlaat hij Mercedes en dat was voor veel mensen een enorme verrassing. Hamilton verklaarde eerder immers zijn liefde aan Mercedes, maar toch komt daar nu een einde aan. Hij maakt dit seizoen gewoon af bij Mercedes, maar dat gaat vooralsnog niet helemaal hoe hij zou willen. De prestaties vallen tegen, maar Hamilton blijft strijdbaar.

Leclerc focust zich ook op het huidige seizoen. Hij wil niet veel zeggen over de komst van Hamilton, maar hij deelt wel wat gedachten in gesprek met de internationale media: "Om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat het zou gaan gebeuren. Het was duidelijk een verrassing. Ik hoorde een week voordat het nieuws naar buiten kwam dat er gesprekken waren, maar het was niet iets waar ik over had nagedacht. Ik heb nu echter nog een jaar waarin ik samenwerk met Carlos en we richten ons dit jaar op het terugkeren naar de top. Daarna focus ik mij pas op volgend jaar."