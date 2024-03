Jos Verstappen schrijft Rally des Ardennes op zijn naam

Jos Verstappen nam dit weekend weer deel aan een rally in België. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur nam samen met zijn navigator Renaud Jamoul deel aan de Rally des Ardennes. Dat ging naar wens, want Verstappen wist deze rally te winnen.

Jos Verstappen en Jamoul namen weer eens deel aan een rally op Belgische ondergrond. In hun Skoda Fabia RS Rally2 vlogen ze over de Belgische bergweggetjes. Ze vochten een aantal duels uit met hun naaste belagers Maxime Potty en Bastien Rouard. Laatstgenoemde had het lastig en na twee lekke banden op de zesde proef, viel hij uit op de achtste stage uit omdat hij geen reservewiel meer over had.

Verstappen moest daarna een duel aangaan met Potty. Het werd een spannende strijd, maar het was de Nederlander die aan het langste eind wist te trekken. De vader van Max Verstappen won de Rally des Ardennes uiteindelijk met een grote voorsprong van maar liefst 37,5 seconden. Op Verstappen.com sprak hij zich uit over het verloop van de rally: "In de tweede ronde, op banden voor droog weer, ging het een stuk beter. Jammer dat Rouard moest opgeven, maar ik vermoed dat hij te veel risico's moest nemen, omdat hij nog op regenbanden stond. Bij ons speelde mijn gebrek aan parcourskennis mij parten in de eerste ronde."