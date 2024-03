Wolff ziet kansen na Hamilton-transfer

Het team van Mercedes neemt na dit seizoen afscheid van Lewis Hamilton. De Brit gaat vanaf 2025 rijden voor het team van Ferrari en Toto Wolff neemt hem dat niet kwalijk. Hij denkt zelfs dat Mercedes zich hierdoor in een goede positie bevindt op de rijdersmarkt.

Hamiltons aanstaande vertrek zorgde afgelopen winter voor een flinke schok. Niet veel mensen hadden zien aankomen dat hij Mercedes zou gaan verlaten en dat hij een contract zou gaan tekenen bij het team van Ferrari. Het nieuws werd zeer goed geheim gehouden door Hamilton en Ferrari, ook bij Mercedes hoorde men pas op een zeer laat moment van het aanstaande vertrek van de zevenvoudig wereldkampioen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff benadrukt nu nogmaals dat hij zeker niet boos is op Hamilton. De Oostenrijker toont veel begrip en hij probeert het positief te bekijken in gesprek met zijn landgenoten van OE24: "In elke loopbaan zijn er momenten waarop je iets nieuws wil proberen of iets nieuws moet proberen. Daarom heb ik geen slechte gevoelens over de keuze van Lewis. De timing verraste mij wel, omdat het seizoen nog niet was begonnen. Maar zoals het er nu uitziet, zou het wel eens heel goed kunnen passen. In tegenstelling tot ons, hebben ze bij Ferrari en McLaren hun contracten zo vroeg rond dat ze geen vrije stoeltjes meer hebben voor de komende dagen."