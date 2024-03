'Vrouw die klacht indiende tegen Horner gaat in beroep'

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner lijkt nog lang niet voorbij te zijn. De Brit werd vorige maand vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar toch is hij nog steeds het onderwerp van gesprek. Nu lijkt het er op dat de vrouw die de klacht indiende in beroep wil gaan.

Begin februari bevestigde het Red Bull-concern dat ze bezig waren met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Na een lang onderzoek van een externe advocaat werd Horner vrijgesproken en kon hij gewoon verder gaan met zijn werkzaamheden. Dat betekende niet dat de storm ging liggen, want er kwamen alleen maar meer geruchten naar buiten.

Ook werd duidelijk dat de vrouw die de klacht had ingediend tegen Horner is geschorst door Red Bull Racing. De mogelijkheid om in beroep te gaan bestaat, maar daar is vooralsnog nog geen gebruik van gemaakt. Volgens de Britse krant The Telegraph zal hier echter snel verandering in gaan komen. Volgens de krant heeft ze een nieuwe advocaat in de arm genomen en is het de verwachting dat ze in de komende dagen alsnog in beroep gaat. Dat zou dus betekenen dat de zaak weer moet worden geopend. Red Bull heeft het onderzoek nooit openbaar gemaakt, dus het is ook niet duidelijk wat de conclusies precies zijn.