Jordan ziet teleurstelling bij Hamilton en Mercedes

Het team van Mercedes is niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Duitse renstal wilde Red Bull Racing aanvallen, maar dat lijkt een onmogelijke opgave. Eddie Jordan denkt dat Lewis Hamilton nu al baalt van de staat van Mercedes.

Het team van Mercedes lijkt het lek nog niet boven te hebben. Ze hebben het concept voor dit jaar volledig omgegooid, maar dat werkt vooralsnog nog niet. Mercedes moet strijden met McLaren en Aston Martin, terwijl ze eigenlijk de duels aan willen gaan met Ferrari en vooral Red Bull Racing. Lewis Hamilton kent dan ook een lastige start van zijn laatste Mercedes-jaar en dat zorgt overduidelijk voor veel teleurstelling.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan vraagt zich af wat er omgaat in het hoofd van Hamilton. De Ier is daar duidelijk over in zijn podcast 'Formula for Success': "Ik denk dat Lewis al een beetje terneergeslagen is door de huidige stand van Mercedes. Mercedes en Wolff, het is allemaal een beetje hetzelfde als vorig jaar. Ze zijn slecht begonnen. Het is heel moeilijk om een inhaalslag te plegen. Als je iemand hebt zoals Max Verstappen, die al 51 punten heeft gepakt, dan is het gewoon bizar. Hoe gaat Mercedes meedoen? Het probleem is dat iedereen, behalve Ferrari, geen echte uitdaging kan vormen voor Red Bull."