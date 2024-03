Red Bull kondigt eerste grote Ford-stap aan

Red Bull Racing heeft een einde gemaakt aan de geruchten over een mogelijk vertrek van Ford. De Amerikaanse autobouwer gaat vanaf 2026 samen met Red Bull een motor ontwikkelen, maar ze zijn nu ook aangekondigd als de officiële partner van het Red Bull Academy-programma.

In Saoedi-Arabië waren de logo's van Ford al groot te zien op de F1 Academy-bolide van Emely de Heus. Red Bull heeft nu officieel bevestigd dat Ford hier een grote rol gaat spelen. Red Bull heeft bekend gemaakt dat Ford gaat fungeren als de titelpartner van het Red Bull-programma in de F1 Academy. Dit programma luistert nu officieel naar de naam Red Bul Ford Academy Programme. De logo's zullen groot te zien zijn op de wagen van De Heus. Het is de eerste stap in de nieuwe samenwerking.

The newly formed Red Bull Academy Programme is delighted to announce Ford as the title partner of the Red Bull Ford Academy Programme 馃挭



The Red Bull Ford Academy Programme car, driven by Emely de Heus, made its debut at the first race of the @F1Academy season in Jeddah.