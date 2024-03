Schuldbewuste Perez geeft toe: "Tijdstraf was terecht"

Sergio Perez kwam afgelopen weekend als tweede over de streep in Jeddah. De Mexicaan reed een goede race, maar hij ontving wel een tijdstraf van vijf seconden. Perez geeft nu eerlijk toe dat het zijn fout was en dat zijn tijdstraf meer dan terecht was.

In Jeddah maakte Perez een pitstop tijdens de vroege Safety Car-fase. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur was zeker niet de enige die dat deed. Het was zeer druk in de pitlane en Perez knalde dan ook bijna tegen Fernando Alonso aan toen hij wegreed bij zijn pitcrew. De stewards oordeelden dat dit de fout van Perez was en ze gaven hem een tijdstraf. Daarnaast ontving hij ook een strafpunt op zijn superlicentie.

Direct na afloop van de race suggereerde Perez dat de pitstraat breder moet worden gemaakt. Inmiddels staat hij niet meer achter deze woorden en steekt hij de band in eigen boezem. Bij RaceFans is hij daar zeer eerlijk over: "Achteraf gezien denk ik dat de straf terecht was en dat het onze race zelfs een beetje in gevaar heeft gebracht. Ik zag dat ik niet op de juiste manier op pad werd gestuurd. Ik zag echter niemand aan komen rijden. Soms is het team iets langzamer dan wij in de auto. Maar nu was het andersom het geval, dus dat was mijn fout. Ik ben wel blij dat het geen invloed had op onze race."