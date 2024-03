Veelbesproken Jos Verstappen wint Rally van Hannut

Jos Verstappen ontbrak afgelopen weekend in Jeddah. De vader van Max Verstappen was afwezig vanwege zijn deelname aan de Rally van Hannut. Verstappen senior presteerde naar wens, want hij wist de rally in België op zijn naam te schrijven. Daar was hij vanzelfsprekend zeer tevreden mee.

Jos Verstappen domineerde afgelopen week de headlines. De vader van Max Verstappen had zich kritisch uitgelaten over Red Bull-teambaas Christian Horner en dat zorgde voor veel nieuwe geruchten. Toen duidelijk werd dat Jos Verstappen dit weekend zou ontbreken in Jeddah, gingen er direct verhalen rond die suggereerde dat Horner hier mee te maken had. Dit klopte niet, want Jos Verstappen nam weer mee aan een rally.

Tevreden

Samen met zijn navigator Renaud Jamoul stond Verstappen aan de start van de Rally van Hannut. In hun Skoda Fabia RS Rally2 wonnen ze de rally met overmacht. Bij Verstappen.com spreekt Jos zich verheugd uit: "Ik ben heel tevreden. We hebben veel geleerd, de auto ging perfect en het team werkte geweldig samen. De samenwerking met Renaud is perfect, dus het kon niet beter. Ik vind het hier supermooi en interessant, een typisch rallyparcours. Het zijn mooie proeven met een paar moeilijke ertussen. Op de cobblestones is het heel glad. Het was de eerste keer dat we deze rally reden, dus het was voor ons leren. We hebben wat aanpassingen aan de auto gedaan en ik ben heel tevreden. Het ging echt super."

Vertrouwen

Verstappen profiteerde van het feit dat zijn navigator Jamoul uit de omgeving komt. Hierdoor had de equipe extra veel kennis van de omgeving en daar was Verstappen blij mee: "Dat was wel een voordeel. Als we samen notes maken gaat dat de laatste tijd echt perfect. Als we tijdens de eerste omloop dan iets opmerken, wordt het direct aangepast in de notes. Het gaat echt goed samen. We hebben vertrouwen in elkaar. Ik denk dat we hier vooruit zijn gegaan."