Red Bull vernedert concurrentie in Saoedische pitstraat

Het team van Red Bull Racing was uiterst dominant in de Saoedische Grand Prix. Max Verstappen schreef de race met speels gemak op zijn naam en zijn teamgenoot Sergio Perez kwam als tweede over de streep. Ook in de pitlane was Red Bull in Jeddah ijzersterk.

De pitcrew van Red Bull Racing verrichtte in Jeddah de snelste pitstop van de race. Max Verstappen werd na 2,44 seconden weer de baan opgestuurd. Het team van Mercedes kon Red Bull nog enigszins bijhouden door de banden van Lewis Hamilton in 2,51 seconden te verwisselen. Red Bull maakte de top drie vol door de banden van Sergio Perez in 2,70 seconden te verwisselen. Opvallende genoeg werd er slechts vijf pitstops verricht onder de drie seconden.