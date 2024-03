Dag drie in Saoedi-Arabië: Tactisch hoogstandje

De Saoedische Grand Prix werd dit weekend gedomineerd door Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing. Op en naast de baan ging het voortdurend om de Oostenrijkse renstal. Toch was het niet het team met de meeste airtime, het team van Haas liet namelijk zien dat ze een tactische meesterzet in huis hadden.

Wie denkt dat de Formule 1 alleen maar draait om het rijden van rondjes, zit goed mis. Aan de pitmuren zitten niet voor niets allerlei bollebozen die zich buigen over elke mogelijke situatie en strategie. Bij het team van Haas moest men al vroeg in de race gaan improviseren. Nico Hülkenberg had geen pitstop gemaakt tijdens de vroege Safety Car-fase en Kevin Magnussen was straftijd aan het verzamelen alsof het Pokémon-kaartjes waren.

Twintig seconden

Magnussen ontving vlak na de herstart een tijdstraf van tien seconden voor het tegen de muur drukken van Alexander Albon en even later kreeg hij nóg een tijdstraf van tien seconden voor het oneerlijk voordeel halen uit het rijden naast de baan. Dit was een enorme last voor Magnussen, maar een enorme lust voor het team van Haas. Vlak voor de Deen reed namelijk de nog niet gestopte Hülkenberg, en dat bracht de bollebozen van Haas op een idee.

Verdedigen

Magnussen was immers druk bezig met het verdedigen van zijn positie, terwijl dat eigenlijk geen nut had. Bij Haas bedacht men dat Magnussen eigenlijk beter de positie van Hülkenberg kon verdedigen. Het idee was namelijk om een gat te creëren waardoor Hülkenberg een pitstop kon maken zonder een positie te verliezen. Magnussen verdedigde met hand en tand en daarmee zorgde hij voor frustratie bij Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Logan Sargeant en Esteban Ocon.

Maar het plannetje werkte wel, want Hülkenberg kon stoppen zonder zijn plekje te verliezen. Hij kwam als tiende over de streep en dat leverde Haas een WK-punt op. De vreugde was groot, maar bij de concurrentie was men kwaad. Na afloop gaf het team van VCARB zelfs aan dat ze deze tactiek gaan aankaarten bij de FIA. Het klinkt onnodig, want het was een tactiek waar zelfs de aanwezige Jose Mourinho zijn hoed voor zou afnemen.

Bearman

Hülkenberg was overigens niet de best presterende Haas-coureur in Jeddah. Oliver Bearman kwam namelijk als zevende over de streep. De Britse debutant mocht invallen bij het team van Ferrari, maar is dit jaar ook de reservecoureur van Haas. In die hoedanigheid zal hij later dit jaar dan ook een aantal vrije trainingen gaan rijden voor Haas. Bearman verwacht zelf niet dat hij later dit jaar nog een kans gaat krijgen in de Formule 1, behalve als Haas een tactische wissel uitvoert natuurlijk.