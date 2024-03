Tevreden Alonso wilde met slim trucje eerste startrij behalen

Fernando Alonso kwalificeerde zich als vierde voor de Saoedi-Arabische Grand Prix. De Spanjaard keek zeer tevreden terug op de sessie en was blij dat Aston Martin weer van voren kon meestrijden om de beste positie.

"Het is weer een leuke verrassing om een ​​sterke kwalificatie te hebben in Jeddah", begon de tweevoudig kampioen via de officiële kanalen van zijn team. "We zijn erg competitief in één ronde en onze auto reageert heel goed in de kwalificatie. Ik heb genoten van elke ronde."

In de slotfase van de kwalificatie lonkte ds eerste startrij. Alonso probeerde nog een slim trucje uit te halen om vooraan te mogen starten. "Tijdens mijn laatste push-ronde in Q3 slaagde ik erin om een slipstream vvn Hamilton naar het rechte stuk, maar misschien verloor ik een tiende van een seconde in bocht 1, dus uiteindelijk balanceerde het continu qua ronde."

Of de goede kwalificatie uitmondt in een goed resultaat in de race durft Alonso niet te zeggen. "Het is een goede prestatie voor Aston Martin, maar de echte test is zaterdag. We staan ​​met onze voeten op de grond en we zullen zien waar we staan ​​met onze racesnelheid", aldus de Spanjaard.