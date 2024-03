Verstappen trekt vergelijking met 2021: "Haalde nu wel de laatste bocht!"

Max Verstappen greep vandaag de pole position op het Jeddah Corniche Circuit. De Nederlandse regerend wereldkampioen stak met kop en schouders boven de rest uit en hij maakte weer een onverslaanbare indruk. Na afloop was hij enorm tevreden met zijn prestaties.

Verstappen kende een goede voorbereiding op de kwalificatie. In de vrije trainingen liet hij al zien wat hij waard was en datzelfde deed hij in de tweede kwalificatie van het jaar. Verstappen kreeg stevige concurrentie, maar uiteindelijk wist niemand echter in zijn buurt te komen. Voor morgen geldt hij dan ook als de favoriet voor de zege, maar nu was hij vooral tevreden met zijn Saoedische pole position.

Goede dag

Na afloop was er dan ook een grote glimlach te zien op het gezicht van de Red Bull-coureur. Hij meldde zich bij interviewer van dienst Khalil Beschir om terug te blikken op zijn kwalificatie: "Vandaag was het een heel erg goede dag. We hebben de auto vannacht een beetje verbeterd en dat gaf mij vertrouwen om de snelle bochten echt aan te vallen. Hier hangt het echt van je zelfvertrouwen af."

2021

De RB20 paste Verstappen vandaag als een soort handschoen. De Nederlander was er enorm tevreden mee en hij stak dat goede gevoel ook niet onder stoelen of banken: "Ik voelde mij vandaag heel erg comfortabel in de auto. Tijdens de kwalificatie merk je hoe bizar snel je hier een rondje rijdt. Tijdens mijn eerste run in Q3 was ik erg tevreden met mijn rondje. Het voelde een beetje als dat rondje in 2021, al kon ik dit keer wel de laatste bocht nemen! Het was heel goed, de auto gedroeg zich geweldig."