Alonso neemt binnenkort besluit over F1-toekomst

Fernando Alonso wordt genoemd bij Mercedes en Red Bull vanaf 2025, maar de tweevoudig wereldkampioen weet zelf niet eens of hij langer in de Formule 1 wil blijven. Het contract met Aston Martin loopt dit jaar af bij Aston Martin en dat geeft voer voor speculatie over een eventuele transfer. De Spanjaard zelf maakt zich ieder geval niet druk over de aanhoudende geruchten, maar voelt zich wel gevleid dat hij wordt genoemd als mogelijke vervanger voor Lewis Hamilton bij Mercedes of als kandidaat voor een zitje bij Red Bull.



"Het is beter om op dat soort lijstjes te staan, dan bijvoorbeeld op een lijstje voor een andere raceklasse of voor pensioen", grapt Alonso tegenover Motorsport.com. De kampioen van 2005 en 2006 weet nog niet of hij een langer verblijf in de koningsklasse wel ziet zitten. "Ik zal de komende weken of races een besluit nemen over mijn toekomst. Ik moet eerst bij mezelf te rade gaan en een besluit nemen, kijken of ik me wil vastleggen voor de toekomst. Ik moet dan natuurlijk alle andere dingen in het leven opofferen om 100 procent gereed te zijn voor de F1. Daar zal het besluit om draaien.''

Gevraagd of hij dan zou overwegen om een contract voor één jaar te accepteren als overbrugging voor een coureur in aantocht - Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes - zei Alonso het volgende: "Ik weet het niet. Ik moet eerst nog maar zien of ik wil blijven racen. Zoals gezegd zou ik egoïstisch zijn als ik alleen denk aan een nieuw contract en het zijn van een Formule 1-coureur en de hele wereld af te reizen om me maar cool te voelen.''



''Zo zit ik niet in elkaar. Als ik me inzet, dan is dat alleen omdat ik echt geloof dat er een kans is op zeges. Ik wil in de simulator zitten, met de engineers aan de slag gaan en wil 100 procent geven aan een organisatie waarvan ik weet dat zij ook die 100 procent zullen geven. Als dat niet zo is, dan zet ik me niet in. Ik weet niet voor hoe lang of met wie. Er zijn dus nog veel vraagtekens. Maar dat is de tweede fase. De eerste fase is een besluit nemen over mijn eigen toekomst'', sloot de Spanjaard af.