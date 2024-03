Verstappen tevreden: "Auto komt tot leven in de long runs"

Max Verstappen kende een redelijke eerste dag in Saoedi-Arabië. De Nederlandse regerend wereldkampioen opende met de snelste tijd in de eerste vrije training, maar hij moest genoegen nemen met de derde tijd in de tweede training. Verstappen was er tevreden mee.

Verstappen reisde als de grote favoriet af naar Saoedi-Arabië. De Nederlander won vorige week met speels gemak in Bahrein en in het verleden was Red Bull zeer snel op het Jeddah Corniche Circuit. In de twee vrije trainingen vloog Verstappen dan ook over de baan. Op een paar kleine probleempjes na, verliep de donderdag eigenlijk vlekkeloos voor Verstappen. De verwachtingen liggen dan ook enigszins hoog.

Tevredenheid

Na afloop van de tweede vrije training nam Verstappen de tijd om te reflecteren op zijn dag. De Red Bull-coureur was goedgemutst en dat liet hij dan ook doorschemeren in zijn nabeschouwing op Verstappen.com: "Het ging best wel goed. Ze hebben de baan hier best goed geprepareerd, want die was niet echt vuil. De snelheid was best goed en over het algemeen hebben we veel geleerd."

Verbeterpunten

Verstappen blijft echter wel kritisch, want zeker niet alles verliep naar wens voor hem. Hij laat dan ook luid en duidelijk weten welke punten er nog moeten worden aangepakt: "Er zijn altijd dingen die beter kunnen, zoals de snelheid over één ronde. Ook al denk ik dat anderen wat meer vermogen gebruikten, zoals ook al het geval was in Bahrein. Over de lange runs ben ik best wel tevreden. Anderen zijn misschien iets sterker over één ronde, maar onze auto komt echt tot leven tijdens de lange runs."