Perez stelt dat hij dichter bij Verstappen zit dan gedacht

Max Verstappen geldt als de absolute kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlander was in het openingsweekend in Bahrein veel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez en ook in Saoedi-Arabië geldt hij als de favoriet. Perez is echter van mening dat het verschil met Verstappen veel kleiner is dan men denkt.

Perez kwam in Bahrein als tweede over de streep met een achterstand van dik twintig seconden op zijn teamgenoot Verstappen. De Nederlander maakte een zeer sterke indruk, terwijl Perez moest vechten voor zijn plekje. Voor kenners was het al snel duidelijk: Verstappen is weer de snelste man bij Red Bull. Perez wordt weer gezien als de tweede man bij het team, maar hij ziet dat zelf ietsje anders.

Ook in Saoedi-Arabië ziet men Verstappen als de grote favoriet. Perez moet weer in de achtervolging, maar in gesprek met de internationale media stelt hij dat zijn achterstand op Verstappen veel kleiner is dan men denkt: "De verschillen in Bahrein waren al kleiner dan de uitslag deed vermoeden. In de kwalificatie kreeg ik het perfecte rondje niet voor elkaar. Anders had ik als tweede of derde gestart. In plaats daarvan ben je tijdens de race het verlies van een dag eerder goed aan het maken."