VCARB past livery aan voor internationale vrouwendag

Het team van Visa Cash App RB heeft de livery aangepast voor het raceweekend in Saoedi-Arabië. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing heeft een opvallende tekst op de zijkant van de wagens van Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo geplaatst ter ere van internationale vrouwendag.

VCARB heeft vlak onder de logo's van Hugo Boss op de zijkant van de bolides, een tekst geplaatst. Ze wensen alle vrouwelijke werknemers binnen het team een fijne internationale vrouwendag en ze stellen dat deze werknemers het verschil maken bij het team. Om de boodschap kracht bij te zetten, hebben ze alle namen van de vrouwelijke werknemers onder de boodschap geplaatst.

VCARB have put a message on their car ahead of tomorrow's #InternationalWomensDay, including all names of the team's female employees



"Happy international women's day to all the incredible women on our team! You make the difference." pic.twitter.com/7rFvKPejIA