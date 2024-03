Aston Martin trekt Bob Bell aan als nieuw technisch kopstuk

Het team van Aston Martin heeft weer een flinke slag geslagen op technisch gebied. De Britse renstal van de Canadese zakenman Lawrence Stroll heeft namelijk een nieuwe Executive Director aangesteld voor de technische kant van het team. Het gaat hier om de zeer ervaren Bob Bell.

Bell was tot recent betrokken bij het team van Alpine, maar daar heeft hij de deur achter zich dicht getrokken. Hij maakt nu de overstap naar Aston Martin waar hij de Executive Director Technical wordt. Vanuit deze nieuwe rol zal hij direct gaan rapporteren aan teambaas Mike Krack. Bell werkte in het verleden ook bij Mercedes en McLaren en hij geeft aan dat hij enorm onder de indruk is van de geboekte progressie door Aston Martin.