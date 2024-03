FIA hekelt 'inaccurate' berichtgeving over onderzoek

Autosportfederatie FIA bevindt zich deze week in het middelpunt van de aandacht. De FIA bevestigde dat ze een onderzoek gaande is naar 'een aantal leden', dit gaat waarschijnlijk om FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De autosportfederatie laat ook weten dat ze niet blij zijn met inaccurate berichtgeving in de media.

De BBC berichtte deze week over een onderzoek naar Ben Sulayem. Volgens de Britse omroep had een klokkenluider bij de FIA gemeld dat Ben Sulayem in 2023 de tijdstraf van Fernando Alonso in de Saoedische Grand Prix probeerde terug te draaien. Een dag later meldde de BBC dat Ben Sulayem ook had geprobeerd om het circuit in Las Vegas te laten afkeuren, het is onduidelijk waarom hij dit deed.

Op dinsdagavond bevestigde de FIA dat ze bepaalde beschuldigingen aan het adres van bepaalde leden onderzoeken. Ze gaven niet aan om wie het gaat en wat de zaak precies inhoudt. Het heeft er echter alle schijn van dat dit gaat om Ben Sulayem en de zaken die BBC deze week in het nieuws bracht. Een woordvoerder van de FIA deelde echter al snel een tweede statement waarin men de 'inaccurate' berichtgeving hekelt: "Het is ongelukkig dat de zaak in de media rondgaat zonder dat daar toestemming voor is gegeven én dat bepaalde delen in die berichtgeving inaccuraat zijn."