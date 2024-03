FIA-president bespreekt comeback Turkse GP met Erdogan

Het is algemeen bekend dat er veel interesse bestaat in de Formule 1. Meerdere steden, landen en circuits azen op een plekje op de Formule 1-kalender. FIA-president Mohammed Ben Sulayem reisde af naar Turkije om daar met president Erdogan te praten over een mogelijke terugkeer van de Grand Prix.

De Turkse Grand Prix werd van 2005 tot en met 2011 verreden op het circuit van Istanbul Park. In 2020 en 2021 keerde race terug, maar daarna verdween deze weer van de kalender. Ben Sulayem was afgelopen zondag aanwezig in de badplaats Marmaris om daar een gesprek te voeren met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Er werden meerdere onderwerpen besproken, waaronder het organiseren van wedstrijden in de WRC en de Formule 1 in Turkije.

Ben Sulayem reageerde na afloop van het gesprek zeer enthousiast. Hij ziet genoeg mogelijkheden voor een terugkeer van de Grand Prix en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het was een genot om president Erdogan te ontmoeten. Onze gesprekken gingen over verschillende onderwerpen. We hebben gesproken over de mogelijkheid van de terugkeer van de Formule 1 en het WRC naar Turkije. Istanbul Park is een modern circuit en zeer geliefd bij de coureurs. Istanbul zelf is een bloeiende metropool die een terugkeer van de Formule 1 met open armen zou ontvangen."