FIA-president heeft liever meer teams, dan meer races

Het is algemeen bekend dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. De kalender van dit is jaar is voller dan ooit, maar de grid groeit voorlopig niet. FIA-president Mohammed Ben Sulayem stelt dat het juist andersom het geval moet zijn in de Formule 1.

De FIA zette vorig jaar de deur op een kier voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Uiteindelijk kwam alleen de Amerikaanse samenwerking van Andretti en Cadillac door het strenge selectieproces heen. Andretti had grootste plannen, maar de FOM was hier dan weer geen fan van. Begin dit jaar maakte de FOM bekend dat ze de plannen van Andretti hebben afgekeurd, maar dat ze in 2028 mogelijk wel mogen meedoen als General Motors dan krachtbronnen kan leveren.

Het lijkt er op dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem niet bepaald blij is met deze actie van de FOM. Hij is een uitgesproken voorstander van nieuwe Formule 1-teams en hij ziet liever dan er iets anders gaat veranderen. Tegenover Speed Week sprak Ben Sulayem zich daarover uit: "Ik heb altijd gezegd dat ik ervan ben overtuigd dat we beter meer teams in de Formule 1 kunnen hebben, dan dat we meer races gaan toevoegen aan de kalender."