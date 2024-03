Alonso realistisch: "Vorig jaar stonden we er beter voor"

Het lijkt er op dat Aston Martin ook dit jaar gaat meestrijden om de posities in de top vijf. De Britse renstal maakte een aardige indruk tijdens de testweek en ook tijdens de eerste twee vrije trainingen oogde het team stabiel. Fernando Alonso is echter van mening dat het vorig jaar beter ging.

Aston Martin oogde competitief tijdens de eerste dag van het Bahreinse raceweekend. Lance Stroll noteerde de achtste tijd, terwijl Fernando Alonso de derde tijd noteerde. Aston Martin lijkt hiermee dezelfde route als vorig jaar te volgen, toen stond Alonso in de eerste seizoenshelft met enige regelmaat op het podium. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen weet precies wat hij kan verwachten, maar nu wil hij nog niet gaan juichen.

Alonso stelt dat Aston Martin op donderdag gewoon het geplande programma heeft afgewerkt. Hij legt uit dat het team vooral het één en ander heeft uitgeprobeerd. Aan Motorsport.com laat Alonso weten wat zijn verwachtingen zijn: "Het is moeilijk af te lezen. Ik ben zeker verrast dat we zo hoog staan in de ranglijst, maar dit kan drastisch veranderen door de hoeveelheid brandstof. Ik blijf dus rustig. Ik denk dat we nog meer snelheid moeten vinden. Twaalf maanden geleden bevonden we ons in een betere positie, maar laten we het afwachten. Ik ben blij en ik leef met een goed gevoel toe naar de kwalificatie."