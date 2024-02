Nieuwe F1-game komt eind mei uit

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gestegen. Ook online werd er veel over de sport gesproken en dat kwam mede door de populaire officiële Formule 1-game. Gameontwikkelaar EA Sports heeft nu de komst van de nieuwe F1-game bekend gemaakt.

De nieuwe game heeft de weinig verrassende naam F1 24. EA Sports maakte in een korte video bekend dat deze nieuwe game uitkomt op 31 mei en dat ze in april de eerste beelden van het nieuwe spel zullen gaan delen. Mensen die de Champions-editie van de nieuwe game pre-orderen krijgen in F1 23 al de beschikking over een aantal livery's van het aanstaande seizoen. Daarnaast kunnen deze gebruikers de game al drie dagen eerder spelen.