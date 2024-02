Woede in Indianapolis over gebruik van belangrijke slogan

De Formule 1 heeft de woede op de hals gehaald van de Indianapolis Motor Speedway. Er is namelijk weer gebruik gemaakt van een slogan, waar men helemaal geen gebruik van maken in de Formule 1. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, en dat zorgt voor ergernis.

Recent zond de Amerikaanse zender ESPN een promotiefilmpje voor het aanstaande Formule 1-seizoen uit. In deze video werd er gebruik gemaakt van de zin 'the greatest racing spectacle on the planet.' Deze slogan lijkt zeer veel op de zin waarmee de Indianapolis 500 wordt gepromoot. Het is zeker niet de eerste keer dat dit gebeurt en dat zorgt voor nog meer ergernis. Rondom de Grand Prix van Las Vegas werd dit namelijk ook zo gedaan en ook in Miami werd dit gedaan.

De president van de Indianapolis Motor Speedway is hier helemaal klaar mee. Doug Boles gaat actie ondernemen naar aanleiding van de promotievideo van ESPN. Tegenover Motorsport.com legt Boles het uit: "We zijn op de hoogte van het gebruik van onze tekst in iets wat lijkt op een promotievideo in een van de zenders met de uitzendrechten. We gaan dit onder de aandacht brengen bij de juiste mensen en we gaan niets uit de weg om ons intellectueel eigendom te beschermen. Het is teleurstellend dat ze geen andere slogan kunnen gebruiken." ESPN heeft hun excuses aangeboden en de clip aangepast.