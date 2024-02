Bayer verklaart VCARB: "Alsof je de naam voor een kind kiest"

Het zusterteam van Red Bull Racing staat dit jaar op de grid onder de naam Visa Cash App RB. Niemand weet echt hoe je de renstal moet omschrijven en er is dan ook veel kritiek op deze nieuwe naam. Volgens Peter Bayer was het alsof ze een naam voor een kind moesten verzinnen.

Het was geen geheim dat het team deze winter een metamorfose zou ondergaan. De Italiaanse renstal nam afscheid van de naam AlphaTauri en ze kozen voor een compleet nieuwe naam met Visa Cash App RB. Met de komst van de twee titelsponsors heeft het team een flinke slag geslagen, maar dat betekent wel dat de fans zich afvragen hoe ze het team moeten noemen. De namen VCARB en RB worden nu het meest gebruikt.

Bij VCARB weet men ook wel dat er veel vragen zijn over de naam van het team. Volgens CEO Peter Bayer is men heel tevreden met de keuze voor een nieuwe naam. Bayer weet dat er vraagtekens worden geplaatst bij de nieuwe teamnaam. Bayer legt het uit aan Motorsport-Magazin: "Het is alsof je een naam kiest voor een kind. Sommige mensen zullen zeggen 'Oh mijn goed, hoe heb je zoiets gekozen?' Andere mensen zullen echter zeggen dat het fantastisch is."