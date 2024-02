Jos Verstappen tevreden met vijfde plaats in Belgische rally

Jos Verstappen nam afgelopen weekend weer deel aan een rally in België. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur deed het zeker niet slecht in zijn Skoda Fabia RS Rally2. Hij eindigde samen met zijn navigator Renaud Jamoul als vijfde in de Rally van Haspengouw.

Verstappen neemt sinds een aantal jaar deel aan veel rally's in voornamelijk België. Samen met Jamoul verscheen Verstappen afgelopen weekend aan de start van de Rally van Haspengouw. De rally maakt onderdeel uit van het Belgian Rally Championship (BRC). Het is de bedoeling dat hij dit jaar gaat deelnemen aan het volledige BRC-seizoen en in Haspengouw presteerde hij zeer constant in alle proeven.

Op de laatste dag wist Verstappen zelfs een aantal proeven te winnen. Mede hierdoor eindigde hij dus als vijfde in het algemeen klassement in Haspengouw. Daar was hij zeer tevreden mee, zo stelt hij in gesprek met Verstappen.com: "Op het einde ging het goed. Toen het droog begon te worden, hadden we het vertrouwen en ging het een stuk beter. We zijn in de ochtend begonnen met rustig opbouwen en toen ik harder begon te pushen, maakte ik een foutje. Daarna ging het echter beter. De auto ging goed en de samenwerking met mijn navigator en het team verliep prima. Al met al ben ik tevreden."