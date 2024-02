Steiner vindt nieuwe baan als analist

Begin dit jaar maakte het team van Haas bekend dat ze het contract van teambaas Günther Steiner niet hebben verlengd. De Italiaan is vervangen door Ayao Komatsu en hij zit nu eventjes zonder baan. Steiner heeft namelijk een nieuwe job gevonden in de televisiewereld.

Steiner is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de populairste verschijningen in de Formule 1. Hij groeide uit tot een soort cultfiguur vanwege zijn grote rol in de Netflix-serie 'Drive to Survive'. Op de baan ging het steeds slechter met Haas en dat zorgde voor onvrede bij teameigenaar Gene Haas. Hij besloot dan ook om het contract van Steiner niet te verlengen, waardoor de Italiaan op zoek moet gaan naar een nieuwe uitdaging.

Steiner heeft die nieuwe uitdaging nu gevonden, want hij gaat aan de slag bij de televisie. De Duitse zender RTL heeft hem namelijk aangetrokken als analist. Hij zal zijn mening gaan geven over de omstandigheden in de sport, Steiner heeft dus zeer snel een nieuwe job gevonden. RTL zond jarenlang de Formule 1 uit in Duitsland, maar een aantal jaar geleden kwam daar een eind aan. Nu maken ze dus een comeback en gaan ze zeven Grands Prix uitzenden, deze zijn ook in Nederland te zien.