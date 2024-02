Haas voert shakedown uit in Bahrein

De laatste voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn momenteel in volle gang. Later deze week gaat de testweek van start op het circuit van Bahrein. Het team van Haas is de week goed begonnen, want ze voeren vandaag een shakedown uit op het circuit van Sakhir.

Haas voert hun tweede shakedown van de wintermaanden uit. De Amerikaanse renstal maakt in Bahrein weer meters in de nieuwe VF24. Bij de vorige testrondjes zat Nico Hülkenberg nog achter het stuur, maar nu mocht Kevin Magnussen voor het eerst plaatsnemen in de cockpit van de nieuwe bolide. Magnussen mag woensdag ook de testweek aftrappen voor het team van Haas.