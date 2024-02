Ford volgt Red Bullonderzoek naar Horner op de voet

Het team van Red Bull Racing bevindt zich momenteel in een lastige situatie. Teameigenaar Red Bull is immers nog steeds bezig met het onafhankelijke onderzoek naar Christian Horner wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Ook aanstaand motorpartner Ford volgt de zaak op de voet.

Het Red Bull-concern opende enkele weken geleden een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Wat hij precies heeft gedaan, is nog onduidelijk. Volgens De Telegraaf zou het gaan om seksueel getinte berichten van Horner richting een vrouwelijke werknemer. Horner ontkent de zaak en hij was dan ook 'gewoon' aanwezig bij de launch van de RB20 in Milton Keynes, hij is dan ook nog gewoon aan het werk bij het team.

Vanaf 2026 gaan het team van Red Bull samenwerken met Ford. Samen zijn ze een krachtbron aan het ontwikkelen voor de nieuwe regels van 2026. Bij Ford houden ze de huidige situatie rondom Horner ook in de gaten. Ford Motorsport-kopstuk Mark Rushbrook legt het uit aan AP News: "Als bedrijf hebben wij veel hoge standaarden op het gebied van gedrag en integriteit, wij verwachten hetzelfde van onze partners. Ons is verteld dat Red Bull deze zaak heel serieus neemt. Natuurlijk maken ze zich ook zorgen over hun goede naam. Daarom voeren ze onafhankelijk onderzoek uit en het is voor ons nu te vroeg om iets te zeggen."