Opvallende sponsor geeft Lovinfosse nieuwe F1 Academy-kans

Aankomend seizoen rijdt de F1 Academy voor het eerst in het voorprogramma van de Formule 1. Alle Formule 1-teams zijn verplicht om minimaal één coureur te steunen in de klasse. De klasse voor vrouwelijke talenten heeft nu een nieuwe grote sponsor aangetrokken en daarmee geven ze gelijk een coureur een tweede kans.

De F1 Academy maakte bekend dat ze in zee gaan met het make-up-merk Charlotte Tilbury. Deze opvallende overeenkomst zorgt ervoor dat er ook een coureur zal gaan rijden in de kleuren van de sponsor. De keuze is gevallen op de 18-jarige Lola Lovinfosse. De Franse coureur reed vorig jaar ook al in de F1 Academy en toen eindigde ze op het podium in de races op de Red Bull Ring en op Paul Ricard. Ze zal nu uitkomen voor het team van Rodin.

BREAKING: Welcome back Lola Lovinfosse!@LolaLovinfosse to drive for @CTilburyMakeup and join the F1 ACADEMY grid in 2024. She will run the team’s livery while competing for @RodinMotorsport.



F1ACADEMY pic.twitter.com/7tGEX0DPcK