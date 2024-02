Horner ondanks onderzoek aanwezig bij testdagen

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft een aantal zware weken achter de rug. Het Red Bull-concern opende immers een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. De Brit ontkent alles en hij laat weten dat hij volgende week gewoon aanwezig is in Bahrein.

Horner is al sinds het begin de teambaas van het team van Red Bull Racing. Toch bestaat er nu twijfel over zijn toekomst, want het onafhankelijke onderzoek naar hem zorgde voor veel opschudding. Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar niemand weet wat er precies is gebeurd. Horner sprak vorige week urenlang met de externe advocaat over de zaak en hij was gisteren gewoon aanwezig bij de launch van de nieuwe RB20.

Bij de launch kreeg hij voor het eerst de kans om zich uit te spreken over het onderzoek. Horner wilde er vanzelfsprekend niet te veel over zeggen. Hij ontkende dat hij iets fout heeft gedaan en hij liet aan ESPN weten dat hij niet verwacht dat hij zijn baan zal gaan verliezen. Aankomende week staan de testdagen in Bahrein op het programma en ook daar kan men Horner spotten. Aan ESPN liet hij namelijk in duidelijke taal weten wat zijn plannen zijn: "Ik zal aanwezig zijn in Bahrein."