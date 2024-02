"Red Bull bevestigt: Horner aanwezig bij launch RB20"

Het team van Red Bull Racing trekt morgen het doek van de nieuwe RB20. Met deze auto gaan ze op jacht naar een vierde wereldtitel op rij. Red Bull staat in het middelpunt van de aandacht, ook vanwege het onderzoek naar Christian Horner. Red Bull heeft inmiddels bevestigt dat Horner daarbij aanwezig is.

Begin vorige week bevestigde het Red Bull-concern tegenover De Telegraaf en F1-Insider dat ze een onafhankelijk onderzoek zijn gestart naar Horner vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Red Bull wilde verder niets zeggen over de zaak, maar Horner voert zijn werkzaamheden nog wel gewoon uit. Op vrijdag sprak hij urenlang met de externe advocaat die het onderzoek uitvoert en eerder deze week werd hij op het circuit van Silverstone gespot tijdens de shakedown.

Morgen onthult Red Bull de RB20 tijdens een uitgebreide launchshow. Deze show begint om 20:30 Nederlandse tijd. Het team heeft inmiddels bevestigd dat Horner hierbij gewoon aanwezig zal zijn, maar het is niet duidelijk wat zijn rol zal zijn in de show. Het zal in ieder geval Horners eerste openbare optreden zijn sinds het begin van het onderzoek. Ook coureurs Max Verstappen en Sergio Perez zijn aanwezig, net als F1 Academy-coureurs Emely de Heus en Hamda Al Qubaisi.