Emotionele Hamilton kijkt uit naar laatste Mercedes-jaar

Lewis Hamilton trok vandaag het doek van de nieuwe Mercedes W15. Het is de laatste Mercedes-bolide uit de loopbaan van Hamilton, want per 2025 gaat hij rijden voor het team van Ferrari. Hamilton geeft toe dat het een vreemd gevoel was om aanwezig te zijn bij de launch.

Mercedes trok het doek van de nieuwe wagen op het circuit van Silverstone. De Duitse renstal wil dit jaar sportieve revanche gaan nemen na twee tegenvallende seizoenen. De nieuwe W15 heeft een opvallende livery, want de klassieke zilveren kleur is weer aanwezig op de wagen. Voor Hamilton is het een speciaal moment, want hij verlaat de renstal na elf jaar. Het wordt dus hoe dan ook een bijzonder seizoen.

Hamilton straalde bij de presentatie van de W15. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wist dat alle aandacht uit zou gaan naar zijn transfer, dus bij de launch begon hij er direct zelf over: "De opbouw was zeker zeer emotioneel, het is echt heel erg surreëel. Ik kwam hier binnen in 2013, ik heb elf seizoenen voor het team gereden en ik begin nu aan mijn twaalfde. Het is een privilege om met deze mensen te werken, je ziet het werk dat ze leveren tijdens de winter en je ziet de auto echt ontstaan aan het begin van het jaar."