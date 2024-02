Vasseur blijft rustig: "Er bestaat geen gouden ticket"

Het team van Ferrari trok eerder deze week het doek van hun nieuwe SF-24. Met deze wagen wil de Italiaanse renstal de aanval gaan openen op Red Bull Racing. Teambaas Frédéric Vasseur blijft echter realistisch en hij stelt dat er geen gouden ticket bestaat om alle achterstand in één keer goed te maken.

Red Bull Racing was in de afgelopen jaren oppermachtig in de Formule 1. Ferrari was vorig jaar het enige team dat Red Bull wist te verslaan in een Grand Prix, maar verder was hun achterstand redelijk fors. In de laatste paar races van het seizoen wist Ferrari het gat echter aardig te verkleinen. Hierdoor heerste er een beetje optimisme bij de Italiaanse renstal, ze willen zich vooral focussen op het komende seizoen.

Gouden ticket

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur realiseert zich dat het niet mogelijk is om alle achterstand in één keer goed te maken. De Fransman legt het uit in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1: "Als je vier of vijf tienden achterstaat, bestaat er geen gouden ticket om die tijd in één keer goed te maken. Er zijn waarschijnlijk tien aspecten die allemaal vier honderdsten van een seconde waard zijn. Daarom hebben we naar ieder detail gekeken."

Hamilton

Ferrari wil dit jaar al het gat gaan dichten, maar volgend jaar staan ze pas echt in de schijnwerpers. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zal vanaf 2025 voor hen gaan rijden, maar Vasseur wil daar nog niet aan denken: "We moeten gefocust zijn op 2024. Daarom kwamen we ook zo vroeg met de bekendmaking. Anders is het gedurende het seizoen een enorm afleiding en dat wilden we niet. We zijn in het hier-en-nu, en we moeten ons focussen op onszelf. Het heeft ook geen zin om naar Red Bull te kijken."