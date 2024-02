Alonso ziet kansen: "Enige beschikbare wereldkampioen voor 2025"

Het team van Aston Martin trok vandaag het doek van de nieuwe AMR24. Met deze wagen gaat Fernando Alonso op jacht naar nieuwe successen. De Spanjaard beschikt over een aflopend contract en dat ziet hij als een voordeel. Hij stelt dat hij de enige beschikbare wereldkampioen is voor 2025.

Het belooft een spectaculair silly season te worden in de Formule 1. Veel coureurs beschikken over een aflopend contract en door de aanstaande transfer van Lewis Hamilton komt er ook een plekje vrij bij het topteam van Mercedes. Eén van de coureurs die hiervan kan gaan profiteren, is Fernando Alonso. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen beschikt over een aflopend contract bij Aston Martin, maar het is nog niet zeker of hij deze gaat verlengen.

Alonso is met afstand de oudste coureur van het Formule 1-veld. De Spanjaard weet dat er veel stoeltjes beschikbaar zijn voor 2025 en bij De Telegraaf is hij duidelijk: "Ik moet eerst zien of ik voor mijzelf kan bepalen of ik nog helemaal gemotiveerd ben en of ik mij nog een paar jaar kan verbinden aan een team. Rijden in de Formule 1 vereist totale toewijding. Als ik doorga, heeft praten met Aston Martin de hoogste prioriteit. Ik voel mij hier thuis en ik geloof in dit project. Maar stel dat we er niet uitkomen, dan zit ik in een bevoorrechte positie. Ik heb vorig jaar laten zien dat ik nog snel ben en van de drie wereldkampioenen op de grid, ben ik als enige beschikbaar voor 2025."