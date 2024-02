Ferrari hint op veel geel in nieuwe teaser

Het team van Ferrari heeft de eerste geheimzinnige beelden gedeeld van hun nieuwe auto. De iconische Italiaanse renstal trekt morgen het doek van hun nieuwe auto, maar ze hebben het eerste voorproefje al de wereld in geslingerd. De kleur geel komt opvallend veel in beeld.

Ferrari trekt morgen om 12:00 het doek van hun nieuwe SF-24. Afgelopen weekend deelde Ferrari al de eerste beelden van hun nieuwe look. Charles Leclerc en Carlos Sainz poseerden in hun nieuwe racepakken en het was meteen duidelijk dat de kleur geel veelvuldig terug zou komen. Ferrari deelt nu een korte video waarop te zien is dat ze de laatste stickers op de SF-24 plaatsen. Ook hier is de kleur geel zichtbaar op de startnummers, wie goed kijkt, ziet ook een geel vlak boven het startnummer van Leclerc. De keuze voor deze kleur is niet vreemd, ook op de WEC-bolides is deze kleur te zien.