'Ferrari aast op Waché na Red Bull-onrust'

Het team van Ferrari wil in de komende jaren gaan toeslaan in de Formule 1. De iconische Italiaanse renstal wil Red Bull Racing gaan uitdagen en daarvoor hebben ze de juiste mensen nodig. Het lijkt er op dat ze hernieuwde interesse hebben in Red Bull-kopstuk Pierre Waché.

Ferrari zorgde anderhalve week geleden al voor een daverende verrassing. Het team maakte bekend dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vanaf 2025 voor hen gaat rijden. Het is een grote slag, maar Ferrari lijkt meer grote namen binnen te willen halen. Ook op technisch gebied willen ze zich mogelijk gaan versterken, hierbij is hun blik gevallen op Pierre Waché.

Waché is de technisch directeur van het team van Red Bull Racing. Hij werkt daar samen met Adrian Newey, maar zijn rol lijkt steeds groter te worden. Het is geen geheim dat Ferrari vorig jaar al probeerde Waché los te weken bij Red Bull, de technisch directeur ging toen echter niet in op het aanbod. Volgens La Gazzetta dello Sport zou Ferrari nu weer azen op Waché en zou hij het aanbod nu wel in overweging nemen. Ook de BBC meldt dat er geruchten rondgaan over een mogelijke overstap van Waché naar Ferrari. Het lijkt er echter wel op dat Waché de situatie rondom Christian Horner wil afwachten.